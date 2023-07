Kein Diskus, keine Schuhe: "Luki" war trotzdem brillant

Lukas Weißhaidinger (ÖTB OÖ) ist die Coolness in Person. Obwohl die Vorzeichen für die Leichtathletik-Staatsmeisterschaften in Bregenz denkbar ungünstig waren, schleuderte der 31-jährige Innviertler den Ersatz-Diskus auf 68,35 Meter und sicherte sich damit nicht nur den Titel, sondern auch als erster ÖLV-Sportler das Ticket für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris. Wohlgemerkt in souveräner Manier. Weißhaidinger überbot das Limit um 115 Zentimeter.

"Das ist schon speziell und erfüllt mich mit Stolz. Ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, die Olympia-Norm quasi im Vorübergehen schaffen zu können", sagte der Bronze-Medaillengewinner von Tokio 2021. Nachsatz: "Die Woche war nicht einfach mit der schwierigen Rückreise aus Schweden." Weil das Gepäck mit Arbeitsgerät und Adidas-Wettkampfschuhen auf dem Rückflug aus Karlstad auf der Strecke blieb, stand "Luki" praktisch mit leeren Händen im Ländle.

Aber es zeichnet einen Spitzensportler aus, auch unter erschwerten Bedingungen das Optimum herauszuholen. "Rein technisch waren die Würfe von Lukas ausgezeichnet", fand auch Coach Gregor Högler lobende Worte. Den freien Sonntag genoss Weißhaidinger im Kreise seiner Liebsten. Eine Luftbrücke war diesmal nicht notwendig: Mit seinen Eltern und Bruder Franz ging’s im Auto von Vorarlberg in die Heimat.

Heute beginnt wieder der harte Trainingsalltag – mit erhöhter Intensität. Das gesamte Programm ist ausgerichtet auf die Leichtathletik-WM, die von 19. bis 27. August in Budapest über die Bühne geht. In Ungarn wird auch Susanne Gogl-Walli vertreten sein – die 27-Jährige von der TGW Zehnkampf-Union hat Anfang Juni in Chorzow ihren WM-Startplatz gebucht und jetzt aus Bregenz auch noch zwei Goldmedaillen mitgenommen.

Zwei Titel für Susanne Gogl-Walli Bild: ÖLV/Alfred Nevsimal

"Es ist immer etwas Besonderes"

Die Linzerin triumphierte über 200 und 400 Meter. Letztere sind ihre Spezialdisziplin, der sie in sehr guten 51,79 ihren Stempel aufdrückte. Die zweitplatzierte Wienerin Helene Vogel hatte mehr als fünf Sekunden Rückstand. "Mit der Zeit bin ich sehr zufrieden. Es ist immer etwas Besonderes, unter 52 zu laufen", sagte Gogl-Walli, die bei Staatsmeisterschaften zum siebenten Mal in Folge über besagte Distanz die Oberhand behielt. Damit ist sie seit 2017 ungeschlagen. Auch über 200 Meter konnte niemand der Oberösterreicherin das Wasser reichen. In 23,22 Sekunden war sie die Nummer eins. "Ich bin auf einem sehr guten Weg, bis zur WM sind es fast noch sechs Wochen, um an der Form zu arbeiten", berichtete Gogl-Walli.

Zentimeter-Krimi mit der Kugel

Leo Köhldorfer (ULC Linz Oberbank) holte seinen vierten Titel en suite über 400 m Hürden (51,26 Sekunden). Nächster Höhepunkt ist die U23-EM in Espoo (13. bis 16. Juli): "Ich freue mich schon extrem darauf." Klubkollegin Jana Schnabel biss die Zähne zusammen und entschied trotz leichter Oberschenkelverhärtung den Dreisprung mit 12,37 m für sich.

Der Herren-Sprint wurde zur erwartet klaren Angelegenheit für Österreichs Rekordhalter Markus Fuchs, der in 10,24 aber über seiner am 8. Juni in St. Pölten aufgestellten Bestmarke (10,08) blieb. Sarah Lagger (TGW Zehnkampf-Union/13,95 m) gewann den Kugelstoß-Krimi mit einem Zentimeter Vorsprung auf Verena Mayr (Union Ebensee/13,94). "Es war sehr spannend, die Verena hätte mich fast noch überholt", sagte Lagger. Matthias Lasch (Zehnkampf-Union) krönte sich mit 64,07 m zum Speerwurf-König: "Die weiten Würfe hebe ich mir für die U20-EM in Jerusalem (7. bis 10. August, Anm.) auf."

Unter dem Strich standen sieben Staatsmeistertitel für Oberösterreich, vier davon gingen auf das Konto der TGW Zehnkampf-Union. Die Höhepunkte der Veranstaltung sind am Mittwoch um 20.15 Uhr auf ORF Sport+ zu sehen.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos