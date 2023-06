Ivona Dadic zieht es nach Schweden

Mehrkämpferin Ivona Dadic hat eine deutliche Verkleinerung ihres Betreuungsumfeldes vorgenommen und wird künftig in Schweden trainieren. Ziel der Freiluft-EM-Dritten von 2016 ist die Qualifikation für die EM 2024 in Rom und die Olympischen Spiele danach in Paris. Die diesjährige WM im August in Budapest ist für die 29-jährige Welserin kein Thema.

Dadic wird ihre Zelte in Schweden aufschlagen und mit Vlado Petrovic arbeiten. Philipp Unfried, der bisher für die Gesamtkoordination zuständig war, bleibt für die Planung des Sprint-, Hürden- und Lauftrainings an Bord. Die bisherige Speerwurf-Betreuerin legt eine Babypause ein.

Die Entscheidungen seien während der Reha-Phase nach der Knieoperation gefallen. "Das viele Sitzen im Auto, um von einer Trainingsstätte zur nächsten zu kommen, hat mir gesundheitlich nicht gutgetan", erläuterte Dadic, die ein Comeback in Talence (23./24. September) ins Auge fasst.

