Im Zweifel gegen die Athletin

Tiefer Schlaf ist zwischen zwei Mehrkampftagen ohnehin rar gesät, doch so wenig Nachtruhe wie in München hat Ivona Dadic noch nie nach einer Siebenkampfhälfte gefunden. Verständlich, war sie doch nach ihrer Disqualifikation im 200-Meter-Lauf am Mittwochabend aus allen Wolken gefallen.