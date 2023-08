Im Windschatten der Weltmeisterin

BUDAPEST. Über die 200 Meter habe sie etwas viel Respekt vor den großen Namen, hatte Trainer Wolfgang Adler über Susanne Gogl-Walli gesagt. Davon war bei der Linzerin im Vorlauf der Leichtathletik-WM in Budapest aber nichts zu sehen:

Auf der Nebenbahn von niemand Geringerem als der jamaikanischen Titelverteidigerin Shericka Jackson trommelte die 27-Jährige ihre Nebenstrecke in 23,38 Sekunden herunter.

Eine Zeit, welche die Athletin der TGW Zehnkampf-Union als "sehr solide" einstufte, hatte sie doch schon die 400-Meter-Konkurrenz in den Beinen, in der sie am Montag mit Rang 18 das beste WM-Ergebnis ihrer Karriere eingefahren hatte. Ihre Tempohärte von der ganzen Stadionrunde warf sie über 200 Meter in die Waagschale.

"Ich habe probiert, meine 400-Meter-Qualitäten auszuschöpfen, ich bin noch bei zwei Gegnerinnen vorbei", sagte Gogl-Walli, die als Fünfte ihres Vorlaufs den Zielstrich passierte. Mehr sei nicht drinnen gewesen. "Ich muss ehrlich zugeben, ich habe heute nicht die frischesten Beine gehabt. Die zwei 400er waren natürlich spürbar, das war aber von vornherein klar", sagte die 400-Meter-Spezialistin, die die WM-Erfahrung auf der Zubringerstrecke unbedingt mitnehmen wollte.

Für Gogl-Walli ist die Saison mit der Weltmeisterschaft noch nicht vorbei: Bestätigt ist, dass sie am 31. August bei der Diamond League in Zürich mit der österreichischen Staffel antritt. Außerdem hofft sie auf einen Platz im 400er im Vorprogramm des Events am Letzigrund.

