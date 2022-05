"So nah wird eine EM nicht mehr zu mir kommen", sagt Lukas Weißhaidinger mit Blick auf das Turnier Mitte August in München, das neben der WM einen Monat davor in Eugene das Saisonhighlight für den Diskuswerfer darstellt. Der Innviertler hat nach Bronzemedaillen bei EM, WM und Olympia nun die "Mission Gold" ausgerufen. Dabei sollen eine Masseurin, die rund um die Uhr für ihn da ist, sowie ein eigener Biomechaniker helfen.