Für Weißhaidinger ist Andorf immer eine "Reise" wert

Lukas Weißhaidinger gewann in Andorf.

Andorf ist immer einen Abstecher wert – vor allem für Lokalmatador Lukas Weißhaidinger (ÖTB OÖ LA), der beim lieb gewonnenen internationalen Josko Laufmeeting seit 2018 ohne Unterbrechung in den Siegerlisten aufscheint. Das Diskus-Ass aus Taufkirchen an der Pram – nur sieben Autominuten vom Schauplatz entfernt – genießt sein Heimspiel in vollen Zügen, bei der 17. Auflage tummelten sich mehr als 1000 Leichtathletik-Fans im Stadion. Österreichs Rekordhalter schrieb Autogramme,