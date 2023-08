Folgt nach der Pflicht am Montag die WM-Kür?

Mit Crossboccia – also Zielwerfen mit kleinen Reissäcken – vertrieb sich Lukas Weißhaidinger neben Massagen und anderen regenerativen Maßnahmen seinen sonntägigen "Fenstertag" bei der Leichtathletik-WM in Budapest. Nach geschaffter Qualifikation am Samstag, die er mit 65,61 Meter als Fünfter abschloss, bestreitet der Diskuswerfer am Montag 20.30 Uhr sein viertes WM-Finale (ORF Sport+).