Ex-Fußballerin will Marathon-Rekord

"Keep on running" – eine Woche nach dem großen Lauffest beim Linz Donau Marathon ist nun am Sonntag Wien (ab 9 Uhr, live auf ORF Sport+) auf dem Laufenden. Für die Bewerbe beim Vienna City Marathon werden 36.000 Teilnehmer erwartet, darunter traditionell auch viele Oberösterreicher. Zwei Heimische haben es diesmal besonders eilig: Andreas Vojta wie auch Julia Mayer gehen jeweils auf den österreichischen Rekord los.

Die Entwicklung der beiden hin zur Langdistanz ist dabei äußerst konträr. Vojta ist dem Laufsport von Jugend an verfallen, schloss sich bald einem Verein an und durchlief fortan auch international alle Distanzen ab der Stadionrunde. Mehr als 20 Jahre nach seiner ersten VCM-Teilnahme im Rahmen der Kinderläufe kommt er nun als heimischer Hoffnungsträger auf den 42,195 Kilometern zurück. Mayer hingegen fand erst 2017 vom Fußball zum Laufen, nahm da alle Entwicklungsstufen buchstäblich im Eiltempo.

Die Halbmarathon-Bestmarke (1:11:13 Stunden) gehört bereits ihr, nun will sie es auch in der Lauf-Königsdisziplin schaffen.

Erste Dame unter 2:30?

Mayer würde gleich zwei ÖLV-Rekordhalterinnen ablösen, liefen doch die gebürtige Welserin Andrea Mayr beim VCM 2009 und Eva Wutti 2020 im Wiener Prater jeweils exakt 2:30:43. Die karenzierte Lehrerin will diese Marke nun deutlich unterbieten, als erste heimische Frau unter 2:30 Stunden bleiben. "Ich bin höchst optimistisch, dass das klappen wird."

Das Selbstvertrauen bei ihr passt, obwohl sie Späteinsteigerin in diesen Sport ist. Einen Wochenumfang von an die 200 Kilometer habe sie absolviert, verriet die 30-Jährige. Bis vor einigen Tagen war das im Höhencamp in Südafrika der Fall. Die kurze Ansetzung des Camps vor dem Marathon sei für sie passend, wie sich auf Basis von Erfahrungswerten ergeben habe. Im November beim Start ihrer Marathon-Vorbereitung habe sie jedoch Angst davor gehabt. "Ich habe mir nicht vorstellen können, so viele Umfänge und viele qualitativ lange Läufe zu machen."

Auch Vojta ist mit seiner Vorbereitung mehr als zufrieden. Alles sei nach Plan gelaufen. Im Vergleich zu seinen bisherigen Leichtathletik-Erfahrungen sei es aber doch Neuland gewesen: "Auf den Marathon zu gehen, fühlt sich für mich ein bisschen an, als würde ich in eine neue Sportart einsteigen. Man hat das Gefühl, das Tempo ist zu langsam."

Dennoch gehe er mit großem Respekt an die Aufgabe heran. "Du kannst nicht alles 1:1 simulieren. Was ab Kilometer 30 bis 35 passiert, kannst du nicht vorhersagen und steht in den Sternen."

Freilich stimmen den Gerasdorfer die ideal verlaufene Vorbereitungszeit und seine Vorleistungen über 10.000 Meter und im Halbmarathon optimistisch, Peter Herzogs im Oktober 2020 in London fixierten nationalen Rekord von 2:10:06 Stunden unterbieten zu können. "Für mich ist aber der Olympia-Marathon der Plan. Dafür wird der Bereich 2:10 notwendig sein."

Veranstalter macht Tempo

Vonseiten der Rennleitung wird für Vojta und Mayer einiges aufgeboten, um sie zu unterstützen. "Wir haben noch nie eine Österreicherin und einen Österreicher beim VCM unterstützt, wie wir das diesmal vorhaben", erklärte etwa auch der Wiener Co-Rennleiter Johannes Langer.

