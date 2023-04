Endlich: Das Vöcklabrucker Stadion wird saniert

Vor etwa drei Jahren hatte das Land OÖ in seiner Leichtathletik-Offensive eine Sanierung der Anlagen (Zeitmessung, Wurfkäfig, Wassergraben, etc.) des Vöcklabrucker Stadions in Aussicht gestellt.

Da nun auch die Stadt grünes Licht gab, kann es mit der Renovierung endlich losgehen.

Wie Bürgermeister Peter Schobesberger erklärt, werden 300.000 Euro in den nächsten drei Jahren investiert. Danach können wieder Leichtathletik-Meisterschaften im 44 Jahre alten Volksbankstadion ausgetragen werden. Neuer Präsident des LCAV ist Christoph Jodl von Sponsor Jodl Packaging.

