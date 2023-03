EM-Vierte Gogl-Walli in neuer Umlaufbahn

Die Linzerin lief bei der Hallen-EM in Istanbul im Finale über 400 Meter auf Platz vier (Gold ging an Hollands Femke Bol) und verbesserte in 51,73 Sekunden auch den 44 Jahre alten ÖLV-Rekord von Karoline Käfer um 17 Hundertstel. Gogl-Walli: "Das ist eine Genugtuung."

Sie lief in den vergangenen Wochen und Monate immer mehr zur Hochform auf, was in einer der olympischen Kernsportarten absolut keine Selbstverständlichkeit ist. Die Linzer katapultierte sich in Istanbul in eine neue Umlaufbahn, was ihr Leistungsvermögen betrifft. „Ich bin happy, hier mit den Besten Europas gut mitgelaufen zu sein. Das Finale war ein Traum, der Rekord die Draufgabe“, sagte Gogl-Walli danach in der „Ataköy Arena“.

Die Turnlehrerin gab den Startschuss

Zur Leichtathletik kam sie 2009 durch ihre Turnlehrerin im Aloisianum, wo sie mit Auszeichnung maturiert hat. Die Tochter einer Südtirolerin und eines Linzers trainierte erst kurz leistungsmäßig, da gab sie 2014 bei der Junioren-WM in Eugene eine erste Talentprobe ab. Sie schaffte es gegen starke internationale Konkurrenz ins Finale der Stadionrunde und wurde Achte.

In den Nachwuchsklassen absolvierte sie, die bei der TGW Zehnkampf-Union der Werthner-Brüder ihre Grundausbildung erhielt, getreu dem Vereinsmotto noch in mehreren Disziplinen Wettkämpfe, schnell kristallisierten sich aber ihre Stärken im Laufen heraus. „Speziell beim Sprinten gefällt mir die Einfachheit der Idee: Wer kann am schnellsten von A nach B laufen.“ Dass sie nicht schon früher vorne Fuß fasste, war einer Verletzung geschuldet.

Mittlerweile wird sie von Wolfgang Adler trainiert, schaffte es im Vorjahr in Tokio bei ihren ersten Olympischen Spielen schon ins Halbfinale. Verheiratet ist sie seit letztem Oktober mit dem in der World-Tour tätigen Radprofi Michael Gogl, den sie beim Bundesheer 2015 kennenlernte. Das Sportlerpaar unterstützt sich gegenseitig bei den harten Trainingseinheiten. Und das Ende der Fahnenstange scheint für beide noch längst nicht erreicht.

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl