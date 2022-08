Eine Krönung mit Schönheitsfehler: "So wollte ich nicht gewinnen"

Es stand 11:9, 11:2 und 3:0 für Sofia Polcanova, als Gegnerin Nina Mittelham (D) im EM-Finale von München wegen Schmerzen in der rechten Schulter unter Tränen aufgab. Damit stand fest, dass sich die Linzerin zur ersten österreichischen Einzel-Europameisterin seit 2005 (Liu Jia in Aarhus) krönte. Zum Jubeln war der 27-Jährigen zunächst allerdings nicht. "So wollte ich nicht gewinnen", sagte Polcanova, nachdem sie Mittelham mitfühlend umarmt hatte. "Ich habe mit Nina geweint." Polcanova tat es leid, dass Mittelham bei ihrer Heim-EM das Finale nicht fertigspielen konnte. "Ich weiß, wie sie sich fühlt, weil ich auch zwei Jahre verletzt war und mich zurückgekämpft habe, aber das ist nicht vergleichbar mit einem Finale."

Feueralarm im Teamhotel

Nach Mixed-Bronze mit Robert Gardos sowie Gold im Doppel mit Bernadette Szocs (Rou) war es Polcanovas dritte Medaille in München. Ein Podest-Hattrick war dem Froschberg-Ass bereits bei der EM 2018 in Alicante (Bronze und zweimal Silber) gelungen. Danach begann für Polcanova allerdings eine lange Leidenszeit mit Hüft- und Knie-Operation. Die Erinnerung daran ließ sie nun mit ihrer Gegnerin mitfühlen.

OÖ Heute: Sofia Polcanova hat sich bei der Europameisterschaft in München am Sonntag endgültig zur Königin im Tischtennis gekrönt.

Schon bevor das Finale in der mit 6000 Fans gefüllten Rudi-Sedlmayer-Halle überhaupt begonnen hatte, war sich Polcanova sicher gewesen, danach Tränen zu vergießen. So groß waren Anstrengungen und Anspannung der vergangenen Tage gewesen. "Ich habe im Finale zum 15. Mal in dieser Woche gespielt. Ich bin dermaßen kaputt, auch mental völlig überfordert", sagte Polcanova. Sie habe zuletzt praktisch nur gespielt, gegessen und geschlafen.

Angesichts dessen witterten einige gar eine kleine Verschwörung, als in der Nacht vor dem Finale Polcanova ein Feueralarm (gebrannt hatte es nicht) im Teamhotel aus dem Schlaf gerissen hatte. Zumal die Deutschen woanders untergebracht waren. Polcanova ließ sich von nichts aus dem Konzept bringen, wenngleich das Verarbeiten der zwei Europameistertitel nun erst beginnt. In der Stunde ihres größten Karriere-Triumphs gedachte sie ihres 2015 an Krebs verstorbenen Vaters Mihail, der sie in ihrer moldawischen Heimatstadt Chisinau trainiert hatte. "Ich hoffe, dass mein Vater vom Himmel zuschaut und auf mich stolz ist", sagte sie im ORF.

Erfolgreichste Nation

Allein die Podestplätze Polcanovas reichten aus, damit das bei der Vorjahres-EM in Warschau medaillenlos gebliebene österreichische Tischtennisteam in München die erfolgreichste Nation am blauen Tisch wurde. Dazu kam noch die Silberne des Doppels Robert Gardos und Daniel Habesohn.