Ein Weitenjäger und seine Suche nach der Schubumkehr

LINZ. Er sei locker, sagt Lukas Weißhaidinger mit Blick auf die für ihn am Samstag beginnenden Leichtathletik-WM in Budapest. Es ist selbstredend, dass der Diskuswerfer beim Jahreshöhepunkt auch seinen besten Wurf 2023 zeigen möchte. Gelingt es dem 31-Jährigen, wäre das beachtlich, übertraf er heuer doch erstmals die 70-Meter-Marke – um genau 68 Zentimeter. Hatte der Taufkirchner nach Bronze bei EM, WM sowie Olympia in der Vergangenheit recht offensiv davon gesprochen, künftig das Podest um ein, zwei Stufen hinaufzuklettern, sind seine Ansagen vor den ins Haus stehenden Welttitelkämpfen in Ungarn ein wenig vorsichtiger geworden. Dran schuld ist wohl das Vorjahr, als er von der WM in Eugene mit einem zehnten sowie von der EM in München mit einem neunten Platz nach Hause gekommen war.

"Alles ist irgendwie oasch"

Im Rückblick spricht Weißhaidinger von "negativen Vibes", die ihren Ursprung darin nahmen, seinem ersten 70-Meter-Wurf so lange nachzulaufen. Zwar hatte er den Diskus schon im Frühjahr 2022 darüber hinaus befördert, allerdings übertrat er dabei. Als dann auch noch kurz vor der WM in den USA der Schwede Simon Pettersson seinen "70er" auf Instagram bejubelte, mischte sich in Weißhaidingers Stimmungslage Ärger. "Ich habe mir gesagt, das gibt es ja nicht. Ich habe es ja eigentlich auch schon geschafft. Das darf nicht wahr sein."

Und wie es bei der Antithese zu Rudi Nierlichs allumfassender Sportweisheit "Wenn’s laft dann laft’s" nun mal ist, hat bei Weißhaidinger mit einem Mal gar nichts mehr hingehaut. "Auf einmal kommt da ein Koffer nicht an, auf einmal knickt man da vielleicht um. Alles ist irgendwie oasch auf einmal. Natürlich, als Sportler versuchst du dich rauszuziehen. Aber dann stehst du da in Eugene und in München, und dann drückt dir das auf die Schulter."

Größeres Gedränge

Nun sei aber alles anders, versprechen Weißhaidinger und sein Trainer Gregor Högler. Zum einen, weil man die Lehren gezogen hat und mittels verbesserter Beinstellung etwas mehr Platz im Wurfkreis gewonnen habe. Zum anderen, weil der erste "70er" nun ja endlich passiert ist. "Ich denke schon, dass da heuer viel daraus entstanden ist", sagt Österreichs Rekordhalter im Diskuswurf. "Es war schwierig und schmerzhaft, aber am Schluss vielleicht ein gesunder Auswischer, dass wir uns wieder konzentrieren", ergänzt Högler, der dabei auf die Sommerspiele in einem Jahr in Paris vorausblickt.

Nicht zuletzt wegen der alles überragenden Daniel Stahl (Swe) und Kristjan Ceh (Slo) geht Weißhaidinger nicht als Favorit in seine fünfte WM. Als Nummer vier der Nennliste sieht ihn Högler "im erweiterten Medaillenkreis", wobei das Gedränge um die drei Podestplätze auch wegen des erst 20-jährigen Europameisters Mykolas Alekna (Ltu) größer geworden ist.

Das Niveau sei so hoch wie noch nie. Högler: "Dass wir da trotzdem mitmischen können, zeigt, dass wir uns nicht zurückgelehnt haben. Wir haben auch aufgeholt. Wir haben am Anfang des Jahres in den 70er investiert und haben jetzt absichtlich rausgenommen. Ich weiß, was ihn gut macht."

