Ein verheißungsvoller Saisonstart von Gogl-Walli

Die Vorzeichen für die Hallen-EM in Torun (Pol/2. März) stehen günstig: In 53,19 Sekunden unterbot Susanne Gogl-Walli ihre 400-Meter-Bestzeit am Mittwoch in Belgrad deutlich.

Bei den österreichischen Hallen-Meisterschaften am Wochenende in der Linzer Tips-Arena möchte die 26-Jährige diese Zeit bestätigen, darüber hinaus gilt die Linzerin auch über die 200 Meter als Goldkandidatin.

Seinen ersten Auftritt in neuer Funktion hat dort Roland Werthner, der sich am Donnerstag bei der Wahl zum Leichtathletik-Landespräsidenten mit 361:101 Stimmen gegen Andrea Mühlbach durchsetzte. Nun blicke man geeint nach vorn, so der neue Vorstand.

Eine im Anschluss an die Wahl geführte Diskussion um die Ernennung von Ehrenmitgliedern veranschaulichte die nach wie vor bestehenden Gräben im Verband. Der abtretende Präsident Günther Weidlinger verzichtete übrigens von sich aus auf eine Ehrenpräsidentschaft.

