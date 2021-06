"Ich hatte nicht für möglich gehalten, dass ich überhaupt in die Nähe meines Rekordes (68,98 Meter; Anm.) komme", sagte Lukas Weißhaidinger freudestrahlend, nachdem er am Donnerstagabend in Eisenstadt seinen Diskus auf 69,04 Metern hinausgeschleudert hatte. So weit hatte noch nie zuvor ein Österreicher das rund zwei Kilogramm schwere Sportgerät geworfen. Um 35 Zentimeter überbot der Taufkirchner damit seinen eigenen ÖLV-Rekord aus 2018.