Duplantis gegen Warholm: Ungewöhnliches Leichtathletik-Duell in Zürich

Die Olympiasieger und Weltrekordler Armand Duplantis und Karsten Warholm treten am Vorabend des Diamond-League-Meetings in Zürich am 4. September über 100 Meter gegeneinander an. Der Ausgang des Sprints scheint völlig offen.

Die Bestzeiten des Duos liegen nicht weit auseinander: 400-Meter-Hürdenläufer Warholm erzielte 2017 eine Zeit von 10,49 Sekunden, während Stabhochspringer Duplantis die 100 Meter nur ein Jahr später in 10,57 lief. Letzterer hat über die sozialen Medien den Hürdensprinter herausgefordert, dieser stimmte schließlich dem Show-Wettkampf zweier Superstars der Leichtathletik-Szene zu.

Karsten Warholm Bild: GEPA pictures/ Bildbyran/ Vegard Wivestad Grott (GEPA pictures)

