In seiner Innviertler Heimat hat Lukas Weißhaidinger zuletzt gefunden, was er nach dem enttäuschenden zehnten WM-Platz gesucht hat: Neben Zerstreuung und Energietanken erlangte der Diskuswerfer dort auch seine Form wieder. Der unerwartete Meeting-Rekord in Andorf (66,15 Meter) brachte Weißhaidinger ein Stück weit jenes Selbstvertrauen zurück, das ihm im Wurfkreis der WM in Eugene verloren gegangen war.