Die Linzerin Susanne Walli läuft zu ihrem besten EM-Ergebnis

In 52,58 Sekunden landete Susanne Walli in ihrem Halbfinallauf an der siebenten Stelle. Im Endklassement wird die 26-Jährige als 20. geführt, was das beste EM-Ergebnis der Linzerin bedeutet.

Auf das Finale der besten Acht fehlten der Athletin der TGW-Zehnkampf-Union letztlich 1,41 Sekunden. Am Vortag war Walli im Vorlauf auf 51,73 Sekunden gekommen. „Ich habe mich schon etwas müde gefühlt von gestern. Mein Lauf heute war kein Ausreißer nach oben, aber er war okay“, sagte Walli.

Nach den Olympischen Spielen in Tokio sowie der WM in Eugene war es ihr dritter Halbfinaleinzug bei einem Großereignis in Folge.