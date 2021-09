Die Feuerwehren sind laufend im Einsatz

Schon in der Vergangenheit zeigten die Brandbekämpfer beim Linz-Marathon, dass sie nicht nur am Einsatzort, sondern auch beim Laufen in Hochform sind.

Dabei werden auch die Titel in den Kategorien "teilnahmestärkste Feuerwehr" (prozentuelle Auswertung) und "teilnehmerstärkster Bezirk Oberösterreichs" einmal mehr vergeben und prämiert.