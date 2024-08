Wird Lukas Weißhaidinger als Trainer nach Oberösterreich zurückkehren?

23 Tage nach Platz fünf bei den Olympischen Spielen bietet sich für Lukas Weißhaidinger morgen (19.30 Uhr) beim Diamond-League-Meeting in Rom die Gelegenheit zur Revanche. Vor der letzten Station der Eliteserie ist dem Gesamtvierten ein Platz im Finale in Brüssel (13./14. September) nicht mehr zu nehmen. Dazu kommen die guten Erinnerungen an Rom, wo er heuer EM-Silber geholt hat. Lesen Sie auch: Lukas Weißhaidinger "will 2025 zurückschlagen" "Ich mag das Land, die Leute, Pasta, Pizza und ganz