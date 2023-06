Der sprunggewaltige Titelhamster

Eine stressige, aber sehr erfolgreiche Woche hat Endiorass Kingley hinter sich gebracht: Am Dienstag hatte der 21-Jährige mitgeholfen, dass Österreichs Leichtathleten bei den Europaspielen in Polen den Wiederaufstieg in die zweite Leistungsklasse der Team-Europameisterschaften schafften. Am Wochenende war der Athlet der TGW Zehnkampf-Union dann der erfolgreichste Athlet bei den Landesmeisterschaften in Linz.