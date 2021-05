Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger ist Pandemie-bedingt spät, dafür allerdings mit einem Paukenschlag in die Olympiasaison gestartet: Der Innviertler brachte es bei einem Test-Meeting gestern in Eisenstadt auf stolze 68,40 Meter. Damit katapultierte sich der 29-Jährige prompt an die Spitze der Weltjahresbestenliste, die der Slowene Kristjan Ceh (67,51) angeführt hatte. "Das ist ein super Auftakt", jubelte der Taufkirchner, für den es der fünftbeste Wurf seiner Karriere war.

Seine Wurfserie in Eisenstadt konnte sich sehen lassen. "Drei über 67 Meter, einen davon sogar über 68. Mit einer Weltjahresbestleistung in die Saison zu starten, das übertrifft all meine Erwartungen", sagte der österreichische Rekordhalter (68,98) über den gelungenen Saisonauftakt und das gewonnene Selbstvertrauen. Auch, weil die Würfe nicht perfekt waren. "Ich bin richtig happy und habe durchaus noch Reserven. Es fehlen definitiv noch ein paar Prozent, der Abwurf war gar nicht ideal, der Diskus ist mir über den Zeigefinger gerutscht", erklärte der WM-Dritte von 2019.

Trainer Gregor Högler zeigte sich zufrieden mit der Konstanz, die sein Schützling an den Tag legte. "Lukas hat schon beim Einwerfen konstant über 67 Meter geworfen, teilweise auch bei Windstille." Beim Test-Wettkampf selbst habe man auch Glück mit dem Wetter gehabt. Der Nordwestwind sei perfekt für die Ausrichtung des Wurfrings gewesen. Diesen hatten Högler und Weißhaidinger kurzfristig von Schwechat ins Burgenland verlegt, da in Schwechat der Wurfplatz gesperrt ist. Die Mühen haben sich angesichts der nun erzielten Weiten ausgezahlt.

Nächste Woche in Linz

In den noch verbleibenden 65 Tagen bis zum Beginn der Olympischen Spiele stehen für Weißhaidinger zum Formaufbau noch mehrere Meetings auf dem Programm: "Vorrangig werde ich kleinere Wettkämpfe in Österreich bestreiten, versuche aber mental so in die Meetings zu gehen, als wären Weltmeister Daniel Stahl und Vize Fedricks Dacres auch am Start."

Bereits nächste Woche steigt er beim Austrian Top Meeting am Mittwoch in Linz in der neuen Oberbank-Arena in der Wieningerstraße in den Ring. Abseits vom Innviertler Diskus-Star sind weitere oberösterreichische Asse wie etwa Lauftalent Kevin Kamenschak (800 Meter) oder Susanne Walli mit dabei. Die Linzerin wird nach dem Trainingslager in Formia (Ita) einen Formtest über die 300-Meter-Distanz abspulen.