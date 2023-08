Nach ihrem ersten Marathon in der österreichischen Rekordzeit von 2:30:42 Stunden in Wien bestreitet Julia Mayer heute bei der Leichtathletik-WM in Budapest ihr erstes Meisterschaftsrennen über 42,195 Kilometer. Für den Hitzelauf hat sie in der Sauna trainiert, die Strecke wurde nur online studiert, jedes Schattenplätzchen ist vermerkt. "Ich freue mich riesig, dass ich auf einer Strecke laufe, die ich nicht kenne", sagte die 30-Jährige. Das Thermometer soll in Budapest auf 37 Grad klettern, zur Startzeit um 7 Uhr (live ORF Sport plus) sind bereits 24 Grad und mehr als 70 Prozent Luftfeuchtigkeit angekündigt. "Auf die Hitze bin ich gut eingestellt. Ich habe viel in der Hitze draußen trainiert, aber auch in der Wärmekammer drinnen." Trainer Vincent Vermeulen verfügt in Ramsau am Dachstein über einen Raum mit Saunaofen. "Ich habe auf dem Laufband eine Stunde bei 40 Grad trainiert, das ist extrem brutal. Das ist wahrscheinlich das Schlimmste, was ich im Training hinter mich bringen musste." Simuliert wurden dabei auch die Trinkpausen. Vor dem Rennen wird sie sich im Bad und mit Weste runterkühlen, während des Laufes mit Schwämmen abkühlen.

Es geht noch schneller

Mayer wechselte 2017 vom Fußball zum Laufsport und arbeitete sich bei den Distanzen rasch nach oben. Das Marathontraining nahm sie im vergangenen Dezember auf. Zuvor hatte sie in der Coronazeit bei einem Lauf in der Prater Hauptallee ohne Vorbereitung 2:46:35 erreicht, diesbezüglich spricht sie aber nicht von einem echten Marathon. "Ich sehe mich mittendrin im Lernprozess."

Im Vergleich zum Städtemarathon sind bei einer WM beispielsweise keine Tempomacher erlaubt. "Es ist alles anders, wir wissen nicht, ob das Rennen schnell oder langsam losgeht. Das haben wir auch alles trainiert. Ich finde es extrem spannend." Es habe sie zuletzt nervös gemacht, dass sie gegen die Besten der Welt und aus Europa laufen werde. Sie wisse aber auch, dass sie eine weit schnellere Zeit als 2:30 draufhabe. Doch darum gehe es nicht im Meisterschaftsrennen. "Es geht nicht um Zeiten, es geht rein darum, wer schafft es ins Ziel."

