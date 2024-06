Das Bauchgefühl hat die goldene Victoria Hudson getäuscht

Österreichs erste Leichtathletik-EM-Goldmedaille seit 53 Jahren – 1971 triumphierte Ilona Gusenbauer in Helsinki im Hochsprung – hat eine historische Dimension. Victoria Hudson, die den Speer in Rom auf 64,62 Meter schleuderte, muss ihre Meisterleistung erst emotional verarbeiten. Am Abend wurde der Titel zumindest greifbar: Die 28-Jährige sollte um 19.40 Uhr auf der Medal Plaza neben dem Stadio Olimpico Edelmetall umgehängt bekommen.