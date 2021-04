Covid-geschwächt auf Punktejagd für Olympia

Während sich Verena Preiner und Ivona Dadic dank der Limit-Erbringung von 6420 Punkten bereits aller Olympia-Qualifikationssorgen entledigt haben, versucht mit Sarah Lagger noch eine dritte österreichische Siebenkämpferin den Sprung nach Tokio zu schaffen. Da die bei 6225 Punkten stehende Bestleistung der 21-Jährigen noch ein gutes Stück von der eingangs erwähnten Norm entfernt ist, möchte die für die TGW Zehnkampf-Union startende Kärntnerin einen der noch 15 Plätze ergattern, die über die Weltrangliste vergeben werden.

Eine Gelegenheit, dort dick anzuschreiben, bietet der Mehrkampf-Weltcup am Wochenende im italienischen Lana. Vor ihrem ersten Freilufteinsatz ist jedoch unklar, wie groß die Nachwirkungen von ihrer Covid-Erkrankung Mitte Februar sind. Trainer Georg Werthner zeigte sich ob ihrer jüngsten Trainingsleistungen zwar optimistisch, merkte allerdings an: "Sarah sagt, dass sie noch immer nicht so ganz Luft bekommt." Ebenfalls in Lana versucht Sophie Kreiner (ULC Oberbank Linz) nach Absage der U18-EM das Limit für die U20-Titelkämpfe zu knacken.

Gugl statt Grand Hotel

Die Zehnkampf-Union wurde gestern als bester Leichtathletik-Verein 2020 ausgezeichnet. Zum siebenten Mal in Folge sowie zum achten Mal insgesamt gewann der von Roland Werthner geführte Klub den ÖLV-Vereinscup. "Normalerweise wird das im Rahmen der Leichtathletik-Gala im Wiener Grand Hotel gefeiert, wegen der Pandemie machen wir das hier auf der Gugl", sagte ÖLV-Generalsekretär Helmut Baudis, der die 1000 Euro Preisgeld übergab. "Es ist eine Riesenfreude", sagte Werthner.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.