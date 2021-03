TORUN. Eine Corona-Infektion hatte Ivona Dadic im September einen Start beim Diamond-League-Meeting in Brüssel gekostet. Gestern absolvierte die gebürtige Welserin in Torun (Pol) für die dort am Freitag beginnende Hallen-EM einen weiteren Corona-Test – allerdings konnte sie das ganz entspannt tun. "Bei mir sind unlängst noch Antikörper nachgewiesen worden", sagt die 27-Jährige, die sich in Bezug auf das Virus selbst zu den Glücklichen zählt.