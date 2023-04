Beim Tiroler Berglauf-Gipfel wird die Luft dünn

Ein Panoramablick auf die WM-Strecken der World Mountain und Trail Running Championships (WMTRC) war bei der gestrigen Pressekonferenz im Hoadl-Haus auf 2340 Metern Seehöhe in der Axamer Lizum versprochen worden. Zu sehen gab es wenig, außer Nebelschwaden und viel, viel (Neu-) Schnee. Die Aussichten, dass die WM in Innsbruck und Stubai Anfang Juni ein sportliches Highlight wird, sind trotzdem die allerbesten.

"Wir haben 66 Nationen am Start. Sie werden auf den schönsten Trails der Alpen laufen und Tirol ins Schaufenster rücken", sagt Sportlandesrat Georg Dornauer, der sich von dem Großereignis auch touristische Impulse erwartet. Aber Tirol beziehungsweise Österreich will beim Berglauf-Gipfel mit zehn Einzel- und zehn Teambewerben nicht nur ein guter Gastgeber sein, sondern auch sportlich bei der Medaillenvergabe mitreden.

Eine Hoffnungsträgerin ist Oberösterreichs Dauerläuferin Andrea Mayr, die im Vorjahr bei der WM in Thailand im Vertical-Race (Berglauf) die Silbermedaille holte. Die Oberärztin für orthopädische Chirurgie am Salzkammergut Klinikum will sich bei ihrer "Operation Berglauf-WM" nicht in eine Favoritenrolle drängen lassen. Die Leistungsdichte sei groß, die Luft in der Weltklasse werde immer dünner. "Meine Konkurrentinnen, die neben mir auf dem Podium stehen, könnten meine Töchter sein. Ich werde laufend älter, mein Leistungszenit liegt schon hinter mir", sagt die 43-Jährige, die zuletzt wenig trainieren konnte. Die österreichische Berglauf-Meisterschaft am kommenden Sonntag auf die Hohe Salve wird eine erste Standortbestimmung sein.

Österreichs Ultralauf-Aushängeschild Florian Grasel hat seinen Formtest bereits hinter sich. Beim Istria 100 über 168 Kilometer (6540 Höhenmeter) belegte der Niederösterreicher Anfang April Platz sechs. In Tirol wird er die lange Trailrun-Distanz über 85 Kilometer (5500 Hm) absolvieren. "Das ist mir fast ein bisschen zu kurz", meint Grasel, der wie Andrea Mayr zur Generation "40 plus" zählt. Auch er wird laufend älter.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Christoph Zöpfl Leiter Sportredaktion Christoph Zöpfl