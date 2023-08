Ausgeschlafene Leistung eines "Morgenmuffels"

Sie sei keine Morgenläuferin, behauptet Susanne Gogl-Walli von sich selbst. Nichtsdestoweniger bot die 27-Jährige bei der Leichtathletik-WM in Budapest eine recht ausgeschlafene Leistung: Obwohl ihr 400-Meter-Vorlauf schon um kurz vor 10 Uhr angesetzt war, zog die Linzerin in 51,00 Sekunden nicht nur als 15. in das heutige Halbfinale (21.28 Uhr live in ORF Sport+) ein, sondern war sogar in Schlagdistanz zum österreichischen Rekord von Karoline Käfer (50,62). "Die Zeit freut mich extrem", sagte Gogl-Walli, für die es nach Olympia 2021 und WM 2022 der dritte Halbfinaleinzug bei Welttitelkämpfen ist.

Im Duell um die beste Platzierung einer Athletin der TGW Zehnkampf-Union bei dieser WM hat Gogl-Wallis Klubkollegin Sarah Lagger mit Platz 17 (5910 Punkte) im Siebenkampf vorgelegt.

Zum schnellsten Mann des Planeten kürte sich gestern der US-Amerikaner Noah Lyles, der in 9,83 Sekunden den prestigeträchtigen 100-Meter-Sprint gewann.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper