Am Traunsee läuft alles nach Plan

In Zeiten der Corona-Pandemie hat es für die Veranstalter von Volksläufen lange sehr finster ausgeschaut. Mit den für den 19. Mai angepeilten Öffnungsschritten zeichnet sich aber auch hier ein Silberstreif am Horizont ab. Besonders genau blickt die Laufszene in das Salzkammergut, wo am 19. Juni beim Traunsee-Halbmarathon ein Neustart erfolgen soll, der für andere Volksläufe richtungsweisend sein wird.

"Aktuell warten wir auf die Verordnungen zu den Öffnungsschritten im Mai. Danach hoffen wir, mehr Planungssicherheit zu haben", sagt Halbmarathon-Organisator Andreas Berger, der aufgrund der aktuellen Entwicklung davon ausgeht, dass nach der Absage im Vorjahr am 19. Juni gelaufen werden kann. Auf diverse Vorgaben wie eine Limitierung des Starterfeldes oder das Vorweisen eines aktuellen Antigen-Tests der Teilnehmer ist man vorbereitet. Nennungen für alle drei Bewerbe (Traunsee-Halbmarathon, Traunsee-Genuss-Lauf/11,5 km, OÖN-Sun-Run/4 km) sind bis 16. Juni möglich. Schon jetzt wurden zwischen Ebensee und Gmunden drei verschiedene permanente Trainingsstrecken ausgeschildert. "Wenn man den Traunsee entlangfährt, sieht man jeden Tag hunderte Läuferinnen und Läufer. Deshalb haben wir uns gedacht, es wäre eine coole Sache, allen ganzjährig eine Gratis-Strecke mit Zeitmessung anzubieten", sagt der ehemalige Topläufer Christian Pflügl, der in der Organisation des Traunsee-Halbmarathons ein Tempomacher ist. Auch er ist zuversichtlich, dass man die Corona-Hürde heuer packen wird.

Mehr Informationen findet man unter traunsee-halbmarathon.at