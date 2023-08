Als Kind hing er am Beatmungsgerät, nun ist er 100-Meter-Weltmeister

Spätestens seit Usain Bolt haben die 100-Meter-Sprinter erkannt, dass es nicht reicht, einfach nur schnell zu laufen. Es ist die Brise Show, die die Magie ausmacht.

Jener Noah Lyles, der am Sonntag im 100-Meter-Finale der Leichtathletik-WM in Budapest in 9,83 Sekunden vor Letsile Tebogo (9,88) aus Botswana als Erster über den Zielstrich rannte, bringt jede Menge davon mit. (Andorf-Stammgast Ferdinand Omanyala wurde in 10,07 Siebenter.)

"Das ist der Anfang einer Dynastie", beschrieb der US-Amerikaner wortreich, dass dies erst der Anfang von etwas Großem sei. Etwas, das mit dem Gewinn der 200 Meter und der 4x100-Meter-Staffel in Budapest weitergehen soll, um dann in die Sphären eines Usain Bolt (9,58) vorzudringen. Aus der Ankündigung von Lyles, schon in Budapest 9,65 zu laufen, wurde letztlich nichts, immerhin reichte es zu einer Verbesserung seiner persönlichen Bestzeit.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

An Bolts Thron gekratzt - aber nur ganz kurz

Eine Fabelzeit von Bolt hatte Lyles aber schon gebrochen, jene über 200 Meter, die bei 19,19 steht. Allerdings nur kurz.

Lyles unterbot diese im Juli 2020 in Zürich zur seiner eigenen Überraschung. Wie sich herausstellen sollte, hatten ihn die Organisatoren ihn aber irrtümliche auf eine falsche Bahn gestellt, auf der er letztlich nicht 200 sondern nur 185 Meter gelaufen war. Also doch keine Fabelzeit.

Ebendort in Zürich gab er 2019 nicht nur seine Lauf-, sondern auch seine Musikkünste zum besten, als er im Letzigrund sein bekanntestes Lied "Souvenir" bei der Eröffnungszeremonie des Diamond-League-Meetings performte. Unter seinem Künstlernamen "Nojo18" ist er auf diversen Musikstreaming-Plattformen zu finden.

Mehr zum Thema Leichtathletik Leichtathletik Der Weltranglistenerste, der auf einen Hollersaft nach Andorf kommt ANDORF. Ferdinand Omanyala führt die Weltrangliste im 100-Meter-Sprint an. Am Samstag startet er im Innviertel, wo auch Diskuswerfer Lukas ... Der Weltranglistenerste, der auf einen Hollersaft nach Andorf kommt

Schwierige Kindheit

Aufgewachsen in Florida hatte es Lyles in seiner Kindheit nicht einfach. Schweres Asthma setzte dem Sohn eines Leichtathletik-Paares - Mutter Keisha Caine und Vater Kevin Lyles vertraten beide die USA bei internationalen Meisterschaften - enorm zu.

"An einem Beatmungsgerät zu hängen, während meine Mama die ganze Nacht bei mir geblieben ist - das waren nicht die schönsten Zeiten", sagte Lyles. Dazu kamen Lernschwächen und Legasthenie, womit die Laufbahn zu einem willkommenen Ventil wurde, dem Schulfrust davonzulaufen.

Angesichts seiner Lungenbeschwerden als Kind, wog es schwer, als er sich vor den US-Ausscheidungen für die nunmehrige WM Covid eingefangen hatte. Lyles trat trotzdem an und wurde Dritter. "Viele Leute hatten mich schon abgeschrieben."

In bunten und recht schnellen Socken

Lyles ist ein extrovertierter Charakter, der auch mit Problemen nicht hinterm Berg hält. Als er während einer längeren Europa-Tour von Heimweh und Depressionen geplagt wurde, thematisierte er das offen in seinen sozialen Kanälen. Selbst den schlussendlichen Griff zu Antidepressiva verschwieg er nicht. Im Gegenteil. "Das war eine meiner besten Entscheidungen, die ich in der letzten Zeit gefällt habe", schrieb er.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Stimmungsaufhellend wirken bei Lyles auch Anime-Serien wie etwa "Dragon Ball Z". Um seinem Lieblings-Charakter "Goku" nachzueifern, färbte er sich seine Haare Silber. "Ich habe viele japanische Fans, weil ich so ein verdammt großer Anime-Fan bin. Das versuche ich immer auf der Bahn zu zeigen", meint er über den ein oder anderen Freudentanz, den er sich daraus abgeschaut hatte.

Dazu kommt sein Faible für Manga-Cartoons. Seine Schränke sollen voll mit Cartoon-Socken sein. Das passt zu ihm. Noah Lyles - ein bunter Hund eben.

Mehr zum Thema Leichtathletik Leichtathletik Gegen Erfolg versichert: So viel Geld erhält Weißhaidinger bei WM-Gold BUDAPEST. Wird Lukas Weißhaidinger Weltmeister, erhält er mehr Geld von der Versicherung als vom Weltverband Titelprämie. Gegen Erfolg versichert: So viel Geld erhält Weißhaidinger bei WM-Gold

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Reinhold Pühringer Redakteur Sport Reinhold Pühringer