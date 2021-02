16-jährige Steyrerin übersprang Kira Grünbergs U20-Bestmarke

Bei Lisa Gruber läuft es derzeit. Die 16-jährige Stabhochspringerin vom LAC Amateure Steyr schaffte bei einem Trainingsmeeting am Mittwoch im Wiener Dusika-Stadion erstmals eine Höhe von 4,02 Metern.

Damit verbesserte Gruber nicht nur ihren bei 3,88 liegenden österreichischen U18-Rekord, sondern sicherte sich zusätzlich die heimische U20-Bestmarke. Diese stammte von Kira Grünberg aus dem Jahr 2012. "Ich kann es noch gar nicht ganz glauben und freue mich, dass ich die vier Meter geschafft habe", sagte Gruber.

Wien galt als Vorbereitungsmeeting für die Hallen-Staatsmeisterschaften am Wochenende in der Linzer Tips-Arena. Saisonhöhepunkt ist für Gruber die U18-EM im August in Rieti, wo sie mit diesem Leistungspotenzial sogar um Medaillen mitspringen könnte.

Video: Grubers Sprung ins Glück

EM-Limit für Walli

Bei den Erwachsenen unterbot Susanne Walli das Limit für die Hallen-EM in Torun (Pol/4. bis 7. März). Die Linzer Läuferin von der TGW Zehnkampf-Union blieb in 53,49 Sekunden klar unter geforderten 400-Meter-Norm von 53,75. „Ich bin wirklich erleichtert“, sagte die Heeressportlerin, die seit Herbst mit Trainer Wolfgang Adler zusammenarbeitet.

„Ich bin heute vom ersten Schritt weg ein hohes Tempo gelaufen, daher habe ich am Ende ordentlich kämpfen müssen", so Walli.

Video: Wallis Lauf zum EM-Limit

