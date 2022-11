Zwei gebürtige Linzer sind bei der WM am Ball

Wenn am 20. November Gastgeber Katar und Ecuador die Fußball-WM eröffnen, ist Österreichs Nationalmannschaft in der Zuschauerrolle. Das ÖFB-Team testet am gleichen Tag gegen Italien. Zwei gebürtige Linzer fiebern dann dennoch dem ersten WM-Spiel entgegen: Chelseas Mateo Kovacic und Salzburgs Luka Sucic wurden von Kroatiens Teamchef Dalibor Dalic in das 26-Mann-Aufgebot für die Endrunde berufen.