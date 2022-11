Zuschauerplus statt WM-Boykott im ORF-Fernsehen

Zum Vergleich: 2018 sahen im Schnitt 566.000 das erste Match der WM 2018 zwischen Russland und Saudi-Arabien. In Deutschland waren "nur" 6,209 Millionen Menschen via ZDF bei Katar gegen Ecuador dabei. Vor viereinhalb Jahren hatten noch 10,01 Millionen den WM-Auftakt in Russland beobachtet.