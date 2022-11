WM-Auftakt live: Gastgeber Katar bittet Ecuador zum Eröffnungstanz

Die Mannschaft aus Südamerika ist in dem ersten Duell der Gruppe A sportlich der Favorit, Katar geht aber als aktueller Asien-Cup-Sieger und seit fünf Spielen ungeschlagen mit breiter Brust in die Partie. "Wir sind stark und niemand kann uns mit dieser Kritik und den Statements destabilisieren", sagte Trainer Felix Sanchez. Katar ist der erste WM-Debütant seit Italien 1934, der gleichzeitig als Gastgeber antritt.

Das WM-Eröffnungsspiel im Liveticker:

Wegen der angespannten Menschenrechtslage und der Situation von Arbeitsmigranten steht Katar seit Jahren in der Kritik. Im Podcast "Licht und Schatten" werfen die OÖN-Redakteure Florian Wurzinger und Markus Prinz in fünf Episoden einen kritischen Blick auf die Zustände im Land des WM-Gastgebers. Die erste Episode befasst sich mit der Entwicklung Katars von einem unbedeutenden Kleinstaat am Persischen Golf zu einem der reichsten Länder der Erde. Was die Fußball-WM, Taliban-Kämpfer und 20.000 Kühe damit zu tun haben, hören Sie hier:

Eröffnung mit großer Lichtshow

Bereits vor dem Anpfiff ist die WM am Sonntag mit einer bunten und lichtstarken Show eröffnet worden. Im Al-Bait Stadion nördlich von Doha zelebrierten etliche Künstler in mehreren Akten die Eröffnungsfeier vor dem WM-Spiel von Katar gegen Ecuador. Mit dabei waren auch Hollywood-Star Morgan Freeman oder der südkoreanische Popstar Jung Kook. Bei der Ankunft von Staatsoberhaupt Tamim bin Hamad Al Thani gemeinsam mit FIFA-Präsident Gianni Infantino war lauter Applaus zu hören.

"Endlich ist der Tag da, auf den wir so lange gewartet haben. Menschen unterschiedlicher Religionen und Ansichten werden sich hier versammeln. Ihre Diversität bringt sie zusammen", sagte Tamim bin Hamad Al Thani zum Abschluss der rund 30-minütigen Feier. Kook und der katarische Sänger Fahad Al Kubaisi präsentierten den offiziellen WM-Song "Dreamers". "Das Thema der Eröffnungsfeier ist, alle Menschen zu versammeln, Differenzen zwischen der Menschheit zu überbrücken, Respekt und Inklusion", hatte die FIFA zuvor mitgeteilt. Die Endrunde in Katar läuft bis zum 18. Dezember.

"Ich habe darin ziemlich viel Heuchelei gesehen. Es wurde Diversität angesprochen, es wurde Inklusion gezeigt, es wurde über Toleranz gesprochen - aber von einem Land und von Menschen, die das nicht leben", sagte Wenzel Michalski, Deutschland-Direktor der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, im ZDF über die Eröffnungsfeier: "Und so lange ist es eine hohle und kitschige Aussage, die wir da gesehen haben."