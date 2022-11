Gegen Spanien steht für Deutschland am Sonntag in Gruppe E schon die Chance auf das Achtelfinale auf dem Spiel. "Wir haben keinen Schuss mehr frei. Der Fehlschuss, den hatten wir – so müssen wir das Ganze angehen", erklärte Bundestrainer Hansi Flick am Tag nach dem 1:2 gegen Japan.

Besitzt die Mannschaft die Stressresistenz und Geschlossenheit, um unter größtmöglichem Druck gegen die Spanier eine Top-Leistung abzuliefern? Die deutschen Medien zweifeln. "Bild" berichtete unter anderem davon, dass der Kader von einigen Bruchlinien durchzogen ist: Bayern gegen Dortmund, jung gegen alt, Offensive gegen Defensive.

Flick ist als Krisenmanager gefragt. Die ersten acht Länderspiele hatte er gewonnen, in den jüngsten neun gelangen nur noch zwei Siege. Angesichts des Chancenwuchers sowie des Leistungsabfalls und Defensivversagens in den letzten 20 Minuten stellte Flick die Charakterfrage. "Es ist so, dass ich ganz großen Wert darauf lege, dass die Mannschaft die richtigen Schlüsse zieht und die Verantwortung übernimmt", sagte der 57-Jährige.

Bundestrainer Flick Bild: APA/AFP/INA FASSBENDER

Aber auch Flick wird sich in der Aufarbeitung der vermeidbaren Niederlage mit seinem Trainerteam hinterfragen müssen. Einige Personalentscheidungen und auch Wechsel wurden kritisiert, besonders die Auswechslung des Elfmeter-Torschützen und Stabilisators Ilkay Gündogan.

Deutschland entmutigt

Gündogans Kritik, der im ARD-Interview moniert hatte, "dass nicht jeder den Ball unbedingt haben wollte", fand Flick "okay". "Er hat das so auf den Punkt gebracht. Es ist wichtig, dass man dann im Spiel, wenn man unter Druck ist, den Mut hat, sich anzubieten." Auch Kapitän Manuel Neuer sah es so. "Irgendwie hat man schon gemerkt, der eine oder andere Spieler fängt an zu wackeln", hatte der Torhüter frustriert gesagt.

Eine Niederlage gegen Spanien würde das nächste Vorrunden-Aus vier Jahre nach dem WM-Desaster in Russland besiegeln – wenn die Japaner einige Stunden zuvor gegen Costa Rica punkten. Gegen Spanien gelang in diesem Jahrtausend noch kein Pflichtspielsieg. Kai Havertz: "Wir haben jetzt Druck auf dem Kessel."