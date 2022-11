Wer ersetzt heute Neymar?

Teamchef Tite muss sich vor dem heutigen Duell (17 Uhr, ServusTV) mit der Schweiz vor allem eine Frage stellen: Wer ersetzt Neymar? Der PSG-Profi hatte sich beim Auftakt-2:0 gegen Serbien am rechten Sprunggelenk verletzt und fällt für den Rest der Gruppenphase aus. Die gute Nachricht: Die Schwellung klingt langsam ab. "Er schläft in der Physiotherapie und lässt sich 24 Stunden am Tag behandeln", berichtete Kollege Marquinhos. Bei den Schweizern muss Salzburg-Stürmer Noah Okafor wegen Muskelproblemen passen.