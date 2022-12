Weltmeister Messi: So wurde gefeiert

Es war seine Weltmeisterschaft – und deshalb waren es am Ende auch Millionen Fans, die vor allem ihn feierten. Während Lionel Messi nach dem 4:2-Sieg im Elfmeter-Krimi gegen Frankreich von Fans durchs Stadion getragen wurde, begann in Argentinien ein Feier-Marathon, der noch länger dauern wird. Erst heute werden die argentinischen Stars nach einem 14-Stunden-Flug daheim ankommen.

Aus der Kabine des Weltmeisters wurden Dutzende Videos verschickt, die das Feiern der Weltmeister-Kicker zeigen. Vor einem großen Tisch voller Bierkübel und Champagnerflaschen tanzte Lionel Messi Arm in Arm mit seinen Teamkollegen. Aus einer gigantischen Box dröhnte argentinische Musik – und als Teamchef Lionel Scaloni in die Kabine kam, wurde er gleich mit Champagner übergossen. Mitten in den Lärm hinein forderte Torhüter Emiliano Martinez provokant eine "Trauerminute für Kylian Mbappe" – also jenen Spieler, der die Argentinier mit seinen vier Toren in den 120 Minuten sowie im Elfmeterschießen schmähstad gemacht hatte. Es war eine Retourkutsche dafür, dass Mbappe den südamerikanischen Fußball für nicht gut genug befunden hatte, um den Titel zu holen.

Danach wurde bereits für die Feier in Argentinien geprobt. In einem offenen Bus ging es zum argentinischen Mannschaftshotel in Doha, in dem das Abendessen serviert wurde, ehe die Partynacht ihren Lauf nahm. Auch in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires herrschte Ausnahmezustand. Allein in der Hauptstadt waren eine Million Menschen unterwegs. Messi dagegen genoss eher im Stillen, zumindest was die Öffentlichkeit anging. Zwar postete auch der 35-Jährige ein Foto, zur Pressekonferenz erschien er anders als angekündigt aber nicht mehr. Offen ist auch, wie es sportlich mit Messi weitergeht: Die Karriere im Nationalteam wird der 35-Jährige sicher fortsetzen, sein Vertrag bei Paris Saint-Germain läuft hingegen mit Saisonende aus. Teamchef Scaloni hat bereits versprochen: "Egal, wie er sich entscheidet: Das Trikot mit der Nummer 10 wird auch bei der WM 2026 für Messi bereit sein."

Keine Reaktion von Ronaldo

Auch die Fußball-Größen von einst und jetzt verneigten sich vor dem argentinischen Weltmeister. "Messi hat seinen ersten WM-Titel gewonnen, wie es seine Laufbahn verdient. Glückwunsch, Argentinien. Diego lächelt jetzt sicherlich", ließ etwa Pele auf seinem Instagram-Account verlautbaren. Und auch Messis Klubkollege Neymar war begeistert: "Herzlichen Glückwunsch, Bruder", schrieb der 30-Jährige und postete ein Foto von Messi mit dem WM-Pokal. Berührend war auch das Statement von Tennis-Ikone Roger Federer: "Märchenhaftes Argentinien. Immer wieder hast du, Lionel Messi, Größe neu definiert. Es ist ein Privileg, dir zuzusehen." Cristiano Ronaldo hatte bis Montagabend noch nicht auf Messis WM-Titel reagiert.

