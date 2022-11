Video: Warum griff sich Ronaldo während des Spiels in die Hose?

Der seltsame Griff von Portugal-Star Cristiano Ronaldo in seine Hose beim WM-Auftakt gegen Ghana (siehe Video unten) hat in den sozialen Netzwerken und in portugiesischen Medien für Rätselraten und Spekulationen ausgelöst.

Vom 3:2 gegen Ghana wurden Fotos und Videos veröffentlicht, die zeigten, wie Ronaldo sich während der Partie in die Hose griff, da sekundenlang etwas suchte, die Hand herauszog und etwas in den Mund steckte.

"Ein Kaugummi", spekulierte die portugiesische Zeitung "Record" am Freitag, um diese Idee direkt wieder zu verwerfen: "Unwahrscheinlich". Das Blatt "A Bola" war sich sicher, dass der 37-jährige Kapitän sich "einen Energieschub" besorgt habe. Auch eine Tablette könnte Ronaldo in seiner Hose aufbewahrt haben. Der Portugiese, gegen Ghana 1:0-Torschütze und nun als erster Spieler bei fünf verschiedenen Weltmeisterschaften mit zumindest einem Tor, äußerte sich nicht zu der viel diskutierten Szene.