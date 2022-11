Die ÖFB-Kicker sind bei der WM nur Zuschauer – trotzdem steckt viel Österreich im Turnier: Vier Salzburger Legionäre haben es nach Katar geschafft, 19 weitere WM-Teilnehmer waren bereits in Österreich am Ball. Für jenen mit dem größten Marktwert platzte der WM-Traum: Senegal muss ohne den Ex-Salzburger Sadio Mane auskommen. Der Bayern-München-Angreifer fällt wegen einer Verletzung am rechten Wadenbein aus. Am Donnerstag wurde der 30-Jährige in Innsbruck operiert.