Spezielles Match für Marokkos Coach

Der marokkanische Teamchef trifft mit seinem Mutterland auf sein Geburtsland. Regragui kam in Corbeil-Essonnes, einer kleinen Gemeinde am Ufer der Seine, zur Welt. Seine Spielerkarriere verbrachte er zu großen Teilen bei französischen Vereinen. Doch die Heimat stand nie in Frage. "Niemand kann meinem Land mein Herz nehmen", meinte der 47-Jährige. Ende der Diskussion.

