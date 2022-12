Schlägt Maradonas Erben am Sonntag die große Stunde?

Argentinien hegt Revanchegelüste. Als Frankreich vor vier Jahren in Russland zum zweiten Fußball-WM-Titel stürmte, führte der Weg über die "Albiceleste", die sich in einem höchst spektakulären Achtelfinale mit 3:4 beugen musste. In Südamerika haben sie das nicht vergessen, am Sonntag (16 Uhr, ORF 1) soll sich das Blatt wenden im mit knapp 89.000 Zuschauern ausverkauften Lusail-Iconic-Stadion, wo sich Superstar Lionel Messi und seine Gefolgschaft zum dritten Mal zum Champion küren und eine 36