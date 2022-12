Belgiens in die Jahre gekommene "goldene Fußball-Generation" bleibt ungekrönt. Das torlose Remis gegen Kroatien in Al Rayyan war zu wenig, um den Einzug in das WM-Achtelfinale zu schaffen. Der Gegner, immerhin Vize-Weltmeister 2018, kann damit gut leben. Luka Modric, Mateo Kovacic & Co kamen als Zweite eine Runde weiter, detto die starke marokkanische Mannschaft, die sich mit einem 2:1 (2:1) über Kanada ungeschlagen den Gruppensieg sicherte.