Reservist bekam den Hauptpreis

Nach dem Achtelfinale gegen Argentinien (1:2) tauschte er mit Lionel Messi das Trikot, das dieser bei seinem 1000. Profi-Match getragen hatte.

"Ich bin aufs Feld gegangen, habe die Burschen zuerst getröstet und dann Messis Hand geschüttelt", erzählte Devlin nach seiner Ankunft auf dem Flughafen in Sydney. Niemand habe etwas zu Messi gesagt. "Da hab ich mein Glück versucht, und er sagte: ,Ich sehe dich drinnen’." Keiner seiner australischen Kollegen war auf die Idee des Trikottauschs gekommen. "Ich wollte den anderen Burschen zuerst die Möglichkeit geben, keiner hat es gemacht, also dachte ich mir, warum nicht?", sagte der 24-Jährige, der bei Heart of Midlothian in Schottland Klubkollege des Ex-Rieders Peter Haring ist.

"Ich weiß nicht, ob mein Shirt in der Garderobe geblieben ist, aber ich war überrascht, dass er meines überhaupt genommen hat", sagte Devlin. Sein Vater werde das Trikot nun in Ehren halten. "Ich glaube, er wird es mich nicht mehr angreifen lassen", scherzte Devlin.

