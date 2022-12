Neymar nach Brasiliens WM-Aus: "Bin psychisch zerstört"

Tags zuvor hatten die Brasilianer im Viertelfinale 2:4 im Elfmeterschießen gegen Kroatien verloren. "Das wird leider für seeeeehr lange Zeit wehtun."

Kurze Zeit nach der Partie hatte der Angreifer von Paris Saint-Germain offen gelassen, ob er noch einmal für die Seleção spielen wird. Darauf ging er am Samstag nicht erneut ein. "Wir haben bis zum Ende gekämpft, und ich kann sagen, dass ich stolz bin auf meine Teamkollegen, es hat weder an Einsatz noch an Hingabe gefehlt", schrieb er weiter. "Diese Gruppe hätte es verdient gehabt, wir hätten es verdient gehabt, BRASILIEN hätte es verdient gehabt... Aber das war nicht der Wille GOTTES!"

