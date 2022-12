Nach WM-Aus: Ronaldo-Freundin kritisierte Portugals Trainer

Georgina Rodriguez warf Santos in den sozialen Netzwerken vor, er habe mit Ronaldo die "stärkste Waffe" auf die Bank gesetzt und zu spät eingewechselt. "Heute hat dein Freund und Trainer eine schlechte Entscheidung getroffen", schrieb die 28-Jährige auf Instagram.

"Dieser Freund, für den du so viele Worte der Bewunderung und des Respekts übrig hast", so Rodriguez weiter. Ronaldo war in der 51. Spielminute in die Partie gekommen. Der beste Spieler der Welt dürfe nicht unterschätzt werden, teilte Rodriguez weiter mit. "Man kann auch nicht für jemanden eintreten, der es nicht verdient hat", schrieb sie in Bezug auf Santos. "Das Leben erteilt uns Lektionen." Die Freundin des 37-Jährigen hatte das Spiel im Al-Thumama Stadion verfolgt.

Santos hatte den Verzicht auf Ronaldo in der Startelf nach dem Spiel am Samstag verteidigt. "Ich bereue nichts. Er wurde eingewechselt, als wir das für nötig hielten", sagte Santos, der Ronaldo bereits beim 6:1 im Achtelfinale gegen die Schweiz nur eingewechselt hatte. "Die Mannschaft hat gut gespielt gegen die Schweiz", erklärte Santos.

