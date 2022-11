Müller verpasst die Generalprobe

Die jüngsten fünf Pflichtspiele der Bayern verpasste er deswegen, davor hatte ihn eine Corona-Infektion gebremst. Sein bisher letztes Spiel über 90 Minuten bestritt der Offensivspieler am 30. September gegen Leverkusen (4:0). "Natürlich hatte Thomas eine lange Pause, aber er ist letztendlich gut vorbereitet und hat gut trainiert in München", sagte Bundestrainer Hansi Flick gegenüber der "Bild"-Zeitung.

Auch Antonio Rüdiger ist angeschlagen, Frankfurts Mario Götze und die Freiburger Christian Günter und Matthias Ginter kommen heute nicht zum Einsatz, weil sie am Sonntag noch in der Bundesliga am Ball waren.