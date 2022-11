Mit dem Außenrist ins Achtelfinale

Der fünffache Weltmeister Brasilien hat zwar nicht geglänzt, aber mit einem 1:0-(0:0)-Sieg über die Schweiz das Achtelfinalticket gelöst. Das goldene Tor für die "Selecao" vor 43.649 Besuchern im Stadion 974 in Doha – darunter die Legenden Roberto Carlos, Cafu, Kaka und Ronaldo – erzielte der Mittelfeldmotor in Diensten von Manchester United, Casemiro, der den Ball in der 83. Minute mit dem Außenrist versenkte. "Die Freude ist groß, die Leistung war okay.