Messis letzter WM-Tango ruft nach der Krönung

Der Zahn der Zeit nagt auch an Lionel Messi. Das ist zumindest die Selbsteinschätzung des 35-jährigen Fußball-Stars, der nach dem 3:0-Triumph über Kroatien im WM-Semifinale anklingen ließ, dass das Endspiel am Sonntag sein letzter Auftritt bei einer Endrunde sein wird. Damit tickt "La Pulga" anders als Cristiano Ronaldo (38), der sich trotz seines Abrutschens in die Reservistenrolle zutraut, auch noch bei der EURO 2024 in Deutschland eine wesentliche Rolle in der portugiesischen Nationalmannschaft zu spielen.

Messi, der sich in der ersten Spielhälfte mehrmals an den hinteren Oberschenkel gegriffen hatte, dann aber problemlos und grandios durchhielt, schickt sich an, mit seinem 26. Einsatz zum alleinigen WM-Rekordspieler zu avancieren. Derzeit hält er die Bestmarke mit Lothar Matthäus.

Eine Teilnahme an der WM 2026 hält Messi für wenig wahrscheinlich. "Bis dahin sind es vier Jahre. Ich glaube nicht, dass es für mich reichen wird. Auf diese Art und Weise das Ganze zu beenden, ist das Beste", sagte der Legionär von Paris SG, dem man vor seinem zweiten WM-Finale – nach jenem von 2014 (0:1 gegen Deutschland) – keine Nervosität anmerkt.

Lionel Messis größte Fans: Seine Mutter Celia Maria Cuccittini und der jüngste Sohn Ciro Bild: APA/AFP/JUAN MABROMATA

Er ist fokussiert, sprüht vor Spielfreude und tanzt nach erfolgreicher Mission vor der lautstarken Anhängerschaft mit Begeisterung über den Rasen. In seinen bisherigen sechs Turnierspielen, in denen Messi fünf Mal ins Schwarze getroffen hatte, wurde er vier Mal zum Man of the Match gekürt.

Langsam wird’s eng in der Vitrine, die noch Platz für Auszeichnungen zum besten Spieler der WM, vielleicht auch zum erfolgreichsten Torschützen und natürlich für die Goldmedaille samt Pokal, den Messi unbedingt stemmen möchte, haben sollte.

"Wir dürfen das jetzt genießen"

Gemeinsam mit Julian Alvarez (22), der auf Klubebene für Manchester City stürmt, bildet "König Leo" ein unschlagbares Offensiv-Duo. Die beiden haben die letztlich chancenlosen Kroaten mit jeweils drei Scorerpunkten nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen. Vor allem die Art und Weise, wie Messi das 3:0 vorbereitet hat, ließ Fußball-Ästheten mit der Zunge schnalzen.

Das Dribbling des Ausnahmekönners auf dem rechten Flügel garniert mit dem Vorstoß in den Strafraum und dem finalen Pass auf Alvarez rief Standing Ovations und langgezogene "Meeeeesssi, Meeeeessi"-Sprechchöre hervor.

Zigtausende jubelnde Fans auf den Straßen: Ausnahmezustand in Buenos Aires Foto: Twitter Bild: Twitter

Auf der Tribüne war der Clan des Superstars aus dem Häuschen – allen voran Ciro, der jüngste Sohn Messis. Jetzt fehlt nur noch das Happy End, von dem das argentinische Volk fest überzeugt ist. Nach dem Schlusspfiff gab es auf den Straßen von Buenos Aires, wo sich Zigtausende rund um den Obelisken versammelt hatten, kein Halten mehr. Auch Teamchef Lionel Scaloni war ergriffen, er vergoss Tränen der Freude.

"Wir dürfen das jetzt genießen, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, so weit zu kommen. Wir werden uns gut vorbereiten und versuchen, den letzten Schritt zu gehen", sagte Messi, dessen Katar-Reise ungünstig begonnen hatte. Und zwar mit einer 1:2-Niederlage gegen Saudi-Arabien. Davon spricht heute niemand mehr, jetzt herrscht pure Euphorie.

Messi ist der sechste Spieler nach Salvatore Schillaci, Roberto Baggio, Hristo Stoitschkow, Davor Suker und Wesley Sneijder, der seit der Modusänderung 1986 im WM-Achtel-, Viertel- und Semifinale getroffen hat. Das kann man auch als schlechtes Omen werten. Denn keiner seiner Vorgänger hat anschließend den Titel geholt. Messi wäre der Erste.

Luka Modric, Kroatiens Kapitän Bild: APA/AFP/ADRIAN DENNIS

"Skandalöser Elfmeter"

Kroatiens Frust nach der 0:3-Niederlage gegen Argentinien entlud sich am italienischen Schiedsrichter Daniele Orsato. Stein des Anstoßes war die Elfmeterentscheidung in der 32. Minute, die das Pendel zugunsten der „Albiceleste“ ausschlagen ließ. Julian Alvarez war bei seinem Vorstoß in Torhüter Dominik Livakovic gelaufen, Letzterer konnte sich in der Diktion der Kroaten nicht in Luft auflösen.

Der gebürtige Linzer Mateo Kovacic kassierte Gelb wegen Kritik: „Dieser Strafstoß hat uns geschlagen“, sollte der 28-jährige Chelsea-Legionär später sagen. „Ich habe die Schiedsrichter nie kommentiert, aber das sind Kardinalfehler, die uns das Finale gekostet haben.“ Co-Trainer Mario Mandzukic sah – von TV-Kameras unbeachtet – sogar die Rote Karte.

Das kroatische Sportmagazin „Sportske novosti“ schrieb von einem „skandalösen Elfmeter“, dem eine nicht gegebene Ecke (für die Kroaten) vorausgegangen war. So will Superstar Luka Modric (37) nicht abtreten. Er nimmt die EURO 2024 ins Visier.

