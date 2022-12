Messi kündigt Rücktritt an: „Auf diese Weise das Ganze zu beenden, ist das Beste“

Es wäre der krönende Abschluss einer unglaublichen Karriere, wenn Lionel Messi am Sonntag zum ersten Weltmeistertitel seit 1986 - damals mit dem unvergesslichen Diego Maradona - führen könnte.

Das weiß auch der 35-jährige Superstar, der nach dem 3:0 im WM-Halbfinale über Kroatien offen vom Ende seiner Nationalteamkarriere spricht. „Es sind vier Jahre bis zur nächsten WM und ich glaube nicht, dass es für mich reichen wird. Auf diese Art und Weise das Ganze zu beenden, ist das Beste“, wurde Messi von der Sportzeitung „Ole“ zitiert.

Weiter heißt es dort: „Ich beende meine WM-Reise, in dem ich mein letztes Spiel in einem Finale bestreite. Alles, was ich bei dieser WM erlebte habe, ist sehr aufregend, sowohl was die Fans hier erleben, als auch wie es die Menschen in Argentinien genießen.“

Es ist nicht das erste WM-Finale seiner Karriere. 2014 unterlag er mit Argentinien im Endspiel Deutschland in der Verlängerung durch ein Tor von Mario Götze 0:1. Nun will Messi, der sonst alles im Fußball gewonnen hat, diesen Titel endlich nachholen. „Das Wichtigste ist, das Ziel des Teams zu erreichen, das ist auch das Schönste von allem. Wir sind einen Schritt davon entfernt, nachdem wir viel gekämpft haben, und wir werden versuchen, unser Bestes zu geben, dass es diesmal mit dem Titel klappt“, so Messi.

Über diese Torvorlage von Messi staunt die Fußball-Welt:

