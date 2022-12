Marokko feiert – und schreibt Fußball-Geschichte

Es ist tatsächlich eine Sensation, wie es sie in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft noch nie gegeben hat. Mit dem 1:0-Sieg über Portugal stürzte Marokko nicht nur Cristiano Ronaldo & Co ins Tal der Tränen. Zudem ist man der erste afrikanische WM-Teilnehmer, der es in ein Halbfinale geschafft hat. Jetzt geht es am Mittwoch (20 Uhr) im Halbfinale gegen Titelverteidiger Frankreich weiter.