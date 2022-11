4:1 – Nach Rückstand und Schock holte Frankreich den Sieg und einen Rekord

Im Gegensatz zu Argentinien konnte Weltmeister Frankreich am Dienstag beim 4:1 (2:1) gegen Australien auch ein Rückstand nicht aus der Ruhe bringen. Der Titelverteidiger drehte das Spiel relativ locker. Mit Adrien Rabiot, Olivier Giroud – der mit seinem 51. Teamtor einen Rekord aufstellte – und Kylian Mbappe gab es zudem auch ohne den verletzten Stürmerstar Karim Benzema genügend prominente Torschützen.

Dabei begann das Spiel für die Franzosen mit einem doppelten Schock nach neun Minuten. Noch schlimmer als das 0:1 durch einen sehenswerten Tor von Craig Goodwin war die Entstehung des Treffers. Da verletzte sich Bayern-Verteidiger Lucas Hernandez so schwer am Knie, dass er sofort ausgewechselt werden musste. Es muss mit einer langen Pause gerechnet werden.

Für den Weltmeister war der Gegentreffer dann aber doch ein Weckruf zur richtigen Zeit. Man konnte noch vor der Pause die Partie drehen. Ausgerechnet Theo Hernandez, der nach dem 0:1 für seinen verletzten Bruder Lucas eingewechselt worden war, schlug jene Flanke, die Juventus-Spieler Adrien Rabiot per Kopfball-Aufsitzer zum 1:1 verwertete (27.). Und die Franzosen nützten den Schwung auch gleich zum 2:1. Diesmal war Rabiot der Vorlagengeber auf Olivier Giroud, der den Ball ins leere Tor verlängerte (32.). Damit wurde der Franzose nicht nur mit dem AC Milan gegen Salzburg, sondern jetzt auch für die Australier zum Schreckgespenst.

Die Franzosen dominierten jetzt das Spiel, und hatten vor allem durch Kylian Mbappe und Antoine Griezmann – der sein 60. Länderspiel in Folge absolvierte – immer wieder Top-Chancen. Beinahe hätte man aber vor der Pause noch aus dem Nichts den Ausgleich kassiert. Doch Jackson Irvines Kopfball ging an Torhüter Hugo Lloris vorbei an die Stange. Danach gab es am Sieg der Franzosen nichts mehr zu rütteln. In der 68. Minute besorgte Kylian Mbappe die Entscheidung. Nach einer Dembele-Flanke köpfte der Paris-Saint-Germain-Star den Ball via Innenstange zum 3:1 ins Netz.

Girouds Rekordtreffer

Als Draufgabe konnte Giroud nach seinem zweiten Treffer zum 4:1 auch noch einen lauten Befreiunngsschrei von sich geben. Dieser Treffer war nämlich historisch: Damit zog er in der Torschützenliste der Equipe Tricolore mit dem Führenden Thierry Henry gleich. Beide liegen jetzt mit 51 Länderspieltoren.

